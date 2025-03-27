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Что такое поверка прибора учёта и как часто её нужно проводить, рассказали псковичам газовики

Что такое поверка прибора учёта и как часто её нужно проводить, рассказали ПАИ в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Фото: ПАИ

Поверка газового счетчика представляет собой процедуру, цель которой – определить его пригодность для дальнейшего использования в качестве прибора для учёта расхода газа. Как и любые другие приборы, газовые счётчики имеют установленный производителем срок службы. Этот срок может снижаться из-за загрязнений, таких как окалина, песок, пыль и влага, которые попадают в механизм вместе с газом. Частота поверки газовых счётчиков определяется межповерочным интервалом, который обязательно указывается в паспорте прибора и может варьироваться от 5 до 12 лет. Необходимо обратить внимание, что межповерочный интервал начинается не с момента установки или приобретения счётчика, а с даты первичной поверки, проведённой на заводе-изготовителе и указанной в паспорте.

Когда приходит время поверить газовый счётчик, нужно обратиться в специализированные компании, которые осуществляют эти работы. ООО «Газпром межрегионгаз Псков» не выполняет работы по поверке приборов учёта газа.

Что делать, если счётчик сломался?

Если вы заметили, что на индикаторном устройстве газового счётчика отсутствуют показания либо непоследовательно меняются цифры, если прибор учёта газа не реагирует на расход газа при работе газового оборудования, это указывает на его неисправность. Попробуйте отключить все газовые приборы: если счётчик продолжает работать, это может свидетельствовать об утечке газа. В этом случае немедленно звоните в аварийную службу специализированной организации, обслуживающей ваше газоиспользующее оборудование. Если договор о техническом обслуживании газового оборудования заключён с АО «Газпром газораспределение Псков» – телефон аварийной службы 104.

При выявлении неполадки в работе счётчика необходимо уведомить поставщика газа в день обнаружения такой неисправности. Сотрудник службы по работе с потребителями ООО «Газпром межрегионгаз Псков» выйдет на адрес и зафиксирует в акте неисправность прибора учёта.

Далее требуется отремонтировать или заменить счётчик. По закону ремонтные работы и по замене прибора учёта газа оплачивает собственник.

Реклама. ООО «Газпром межрегионгаз Псков». ИНН 6027059228.

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