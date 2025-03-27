Россельхозбанк увеличивает доходность накопительных счетов клиентов

16:19, 27 марта 2025, ПАИ

Накопительные счета – удобный способ копить и тратить деньги одновременно, рассказали ПАИ в Псковском филиале Россельхозбанка (РСХБ).

«Накопительный счёт объединяет возможности счёта и вклада. Достаточно оформить банковскую карту и открыть счёт. На сумму, находящуюся на этом счёте начисляются проценты, при этом клиент может свободно распоряжаться своими деньгами – тратить, снимать или пополнять», – сообщила руководитель отдела розничных продаж Псковского филиала Россельхозбанка Евгения Ведерникова.

В РСХБ действует два вида накопительных счетов: «Моя копилка» и «Мой счёт» с базовыми процентными ставками, которые можно увеличить благодаря специальным акциям.

В рамках накопительного счёта «Моя копилка» банк запустил акцию «Выгодные траты». Это значит, что при совершении покупок по дебетовым картам «СВОЯ», «СВОЯ Плюс» или кредитной карте «СВОЯ» начисляется надбавка 4,5% к остатку денежных средств на накопительном счёте «Моя копилка» при тратах от 30 тысяч рублей в месяц на остаток счёта до 3 млн рублей.

«Базовая ставка по накопительному счёту «Моя копилка» составляет 10,5 % годовых. Таким образом, за покупки по карте банка можно получить до 15% годовых на минимальный остаток в течение месяца. Акция действует до 30 апреля 2025 года», – добавила Евгения Ведерникова.

Плюс «Моего счёта» – начисление процентов на ежедневный остаток. Новому сберегателю, не имеющему накопительных счетов в банке в течение 30 календарных дней до даты обращения, в рамках акции «Приветственная ставка» по накопительному счёту «Мой счёт» можно получить до 20% годовых. Стать участником акции «Приветственная ставка» можно до 31 марта 2025 года.

Все подробности о накопительных счетах «Мой счёт» и «Моя копилка» можно узнать на официальном сайте www.rshb.ru или в офисе Россельхозбанка: Псков, улица Некрасова, 44а.

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