О необходимости максимальной популяризации Арктики заявил Михаил Васильев

18:44, 27 марта 2025, ПАИ

О необходимости максимальной популяризации и формирования позитивного отношения к Арктике заявил ПАИ председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Арктика обладает огромным ресурсным энергетическим потенциалом, включая нефть и газ. Россия имеет протяженность своей северной части более 22 тысяч километров, что составляет почти 60 % всего приарктического побережья. Это открывает возможности для множества экономически и военно-политически обоснованных масштабных проектов, отметил Михаил Васильев.

«Чтобы эти проекты были осуществимы, нужен комплекс мер, способных изменить отношение у людей к этому региону. Нужна максимальная известность, популяризация», – подчеркнул спикер.

Михаил Васильев объяснил, что речь идёт о создании художественных и документальных фильмов мотивационного характера для различных возрастных групп и социальных статусов, о формировании нового социального статуса и звания «героя освоения Арктики» за вклад в развитие этого региона, о необходимости качественной инфраструктуры для жизни, отдыха и воспитания детей, а также о целевых контрактах для студентов, готовых работать в проектах освоения Арктики после обучения. Необходимо проработать позитивный образ и обеспечить его устойчивость в медиа пространстве, подчеркнул эксперт.

По его мнению, одним из элементов продвижения Арктического бренда в стране может быть развитие туристической инфраструктуры, упрощение и удешевление логистики к северным красотам.

Михаил Васильев отметил, что необходимо сформировать меры поддержки для развития предпринимательства, включая присвоение статуса особой экономической зоны с хорошими налоговыми льготами и субсидиями на инфраструктурное развитие для ряда отраслей на всей приарктической территории.

«В настоящее время спроси у человека на улице, что есть в Арктике кроме льдов и белых медведей, мало что они ещё смогут ответить. Поэтому нужна максимальная популяризация и формирование позитивного отношения к Арктике, как многогранной территории и возможностей для каждого!» – заключил председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».