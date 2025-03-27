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Общество

Создание кластера информационных технологий обсудят в Пскове

Создание кластера информационных технологий обсудят в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Изображение: пресс-служба правительства Псковской области

Форсайт-сессия «Создание кластера информационных технологий Псковской области» пройдёт в правительстве Псковской области. Она состоится во вторник, 1 апреля.

Участники обсудят необходимость создания кластера IT-компаний в регионе. Также они определят его цели, задачи и разработают стратегию развития.

Принять участие могут все желающие, но необходима регистрация на мероприятие на сайте event60.pskov.ru. Участников ждёт работа в группах, дискуссии и обсуждения.

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