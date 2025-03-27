Ускорение развития Арктического региона требует комплексного подхода – Анастасия Иванова

18:25, 27 марта 2025, ПАИ

Ускорение развития Арктического региона требует комплексного подхода, включающего улучшение инфраструктуры, стимулирование экономической активности, поддержку научных исследований и защиту окружающей среды, заявила ПАИ руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

Эксперт назвала некоторые ключевые направления, которые на её взгляд помогут ускорить развитие Арктического региона. Среди них – развитие транспортной инфраструктуры, энергетика и добыча полезных ископаемых, научные исследования и инновации, поддержка местного населения, а также экологическая безопасность.

Помимо этого, развитие Арктического региона может повлиять на международное сотрудничество, а также на цифровизацию и телекоммуникации.

«Безусловно, все эти меры требуют значительных инвестиций и скоординированной работы государственных органов, бизнеса и научного сообщества. Кроме того, важно также учитывать уникальные особенности Арктического региона, такие как суровые климатические условия и уязвимость экосистем, чтобы обеспечить устойчивое развитие региона», – объяснила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области.

При рассмотрении вопроса о повышении интереса людей к переезду на работу в Арктику необходимо учитывать, что работа в этом регионе действительно сопряжена с рядом трудностей, связанных с климатическими условиями, отдалённостью от крупных городов и социальной инфраструктурой, уточнила Анастасия Иванова.

Отдельные нематериальные стимулы могли бы привлечь людей к работе в этой уникальной местности, например, уникальные карьерные возможности, приключения и исследования неизведанного, осознание значимости своей работы, а также возможность личного роста и другие факторы, отметила эксперт.

«Таким образом, нематериальные стимулы вполне могут сыграть важную роль в привлечении людей к работе в Арктике», – заключила Анастасия Иванова.