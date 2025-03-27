Порядка 350 артистов собрал Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох»

19:00, 27 марта 2025, ПАИ

III Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» стартовал в Пскове сегодня, 27 марта. В течение трёх дней порядка 350 артистов продемонстрируют своё мастерство в цирковом искусстве, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В перерывах между конкурсами для участников проводятся мастер-классы по жонглированию, воздушной гимнастике и акробатике. В мероприятии принимают участие творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Екатеринбурга, Бурятии, Архангельска, Донецкой Народной Республики, а также из Беларуси и Казахстана.

Фестиваль-конкурс продлится до 29 марта. В последний день пройдут гала-концерт, награждение участников и закрытие фестиваля.

«Мы участвуем в этом фестивале уже второй год. Нам здесь очень нравится. Здесь работает компетентное жюри, участвуют представители многих регионов. Нам интересно показать себя и посмотреть на других», – поделилась руководитель народного циркового коллектива «Мрия» Ирина Кожухаренко.

Добавим, что автономная некоммерческая организация «Псковский цирк «Циркачонок» выиграла грант Министерства культуры России в рамках программы поддержки творческих проектов в сфере народного искусства. Полученные средства были направлены на проведение Международного фестиваля-конкурса циркового искусства «Псковский скоморох».

Фоторепортаж с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке.