Профилактическое занятие для «Университета третьего возраста» провели псковские студенты-медики

18:33, 27 марта 2025, ПАИ

Волонтёры-медики совместно с отделом гуманитарной литературы провели оздоровительное занятие для «Университета третьего возраста» и пользователей Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Занятие проходило в форме «интеллектуальной лотереи», где слушатели, отвечая на вопросы, проверяли свою осведомленность о заболевании. Волонтёры-медики (студенты медицинского факультета Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ, специальность «Лечебное дело») напомнили слушателям, что сахарный диабет может долгое время протекать бессимптомно, поэтому важно знать его признаки и меры профилактики.

Болезнь опасна тем, что приводит к повреждению многих органов и опасным для жизни осложнениям. Это сердечно-сосудистые заболевания с развитием сердечной недостаточности, поражение нервной системы, поражение почек, заболевание глаз.

Будущие врачи рекомендовали проходить ежегодные профилактические осмотры, чтобы избежать или предотвратить серьезные осложнения.

Сотрудники отдела гуманитарной литературы познакомили слушателей с научно-популярной литературой по обсуждаемой теме. Были представлены книги, рассказывающие о механизмах болезни, диете и образе жизни от ведущих российских эндокринологов.

Ранее сообщалось, что студенты ПсковГУ приняли участие в мастер-классе, посвящённом оказанию помощи людям с инвалидностью.