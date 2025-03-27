Борис Елкин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником
Глава Пскова Борис Елкин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 27 марта.
«Ваша служба – это залог безопасности и спокойствия в нашем регионе. Вы надёжно охраняете стратегические объекты, контролируете оборот оружия и оперативно реагируете на любые угрозы, обеспечивая защиту интересов граждан. Ваша преданность и профессионализм заслуживают самого высокого признания! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!» – написал глава города в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что военнослужащих и сотрудников Росгвардии наградили в правительстве Псковской области.
Борис Елкин поздравил Александра Котова с присвоением звания «Почётный гражданин Псковской области»
Порядка 350 артистов собрал Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох»
Профилактическое занятие для «Университета третьего возраста» провели псковские студенты-медики
Ускорение развития Арктического региона требует комплексного подхода – Анастасия Иванова