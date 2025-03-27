Борис Елкин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

18:54, 27 марта 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 27 марта.

«Ваша служба – это залог безопасности и спокойствия в нашем регионе. Вы надёжно охраняете стратегические объекты, контролируете оборот оружия и оперативно реагируете на любые угрозы, обеспечивая защиту интересов граждан. Ваша преданность и профессионализм заслуживают самого высокого признания! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!» – написал глава города в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что военнослужащих и сотрудников Росгвардии наградили в правительстве Псковской области.