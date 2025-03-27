Борис Елкин поздравил Александра Котова с присвоением звания «Почётный гражданин Псковской области»

19:36, 27 марта 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова с присвоением звания «Почётный гражданин Псковской области».

«Александр Котов – человек, который всегда ставит интересы людей на первое место. Каждый день он работает ради улучшения жизни наших земляков, и присвоение звания «Почётный гражданин Псковской области» является тому подтверждение», – сказал Борис Елкин.

Он также отметил, что благодаря своим личным качествам Александр Котов прошёл профессиональный путь – от инженера в родном Стругкрасненском районе до председателя Псковского областного Собрания депутатов.

«Его путь – это история упорства, профессионализма и верности родной земле. В каждой должности он проявлял себя как ответственный и целеустремлённый лидер, способный принимать взвешенные решения и достигать поставленных целей.

Поздравляю Вас, Александр Алексеевич, с заслуженным званием, и уверен, что этот почётный титул станет придаст дополнительный импульс для новых начинаний. Рад, что работаю с Вами в одной команде», – добавил Борис Елкин.

Напомним, что в четверг, 27 марта, депутаты Псковского областного Собрания на 43-й сессии путём тайного голосования поддержали инициативу региональной Общественной палаты о присвоении спикеру Собрания Александру Котову звания «Почётный гражданин Псковской области».