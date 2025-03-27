В России с 1 сентября изменятся правила проведения медосвидетельствования

21:50, 27 марта 2025, ПАИ

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Проект соответствующего приказа Министерства здравоохранения РФ был опубликован 27 марта на официальном портале нормативных правовых актов.

В документе говорится о необходимости утвердить порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, включая определение клинических признаков опьянения, а также правила химико-токсикологических исследований. Кроме того, в приказе будут указаны критерии, при наличии которых у человека есть основания полагать, что он находится в состоянии опьянения и должен пройти медицинское освидетельствование.

Согласно проекту, медицинское освидетельствование будет включать в себя осмотр врачом, исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя, определение психоактивных веществ, включая наркотические средства и психотропные вещества, а также их метаболитов в моче. Количественная оценка будет проводиться иммунохимическим методом. Минздрав также уточнил особенности проведения освидетельствования в экстренных ситуациях. В частности, у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и у людей с признаками отравления наркотическими, ядовитыми или психотропными веществами будет производиться отбор мочи и крови.