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Общество

Владелец псковской фирмы рискует остаться без BMW из-за многомиллионных долгов

Владелец псковской фирмы рискует остаться без BMW из-за многомиллионных долгов, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Многомилионные долги накопились у организации, которая занимается ремонтом электрического оборудования. Исполнительное производство на сумму более 10,3 млн рублей находится в отделении судебных приставов.

Директора организации неоднократно информировали о наличии долга и обязанности его уплатить, но мужчина не реагировал. По запросу в Госавтоинспеции установили, что должник является собственником автомобиля BMW, который он всячески скрывал.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город» и в результате комплекса разыскных мероприятий иномарку должника обнаружили на парковке в центре Пскова. Автомобиль арестовали и поместили на специализированную стоянку. Если мужчина не погасит долг, то начнётся процедура оценки имущества и передачи его на реализацию, уточнили в пресс-службе.

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