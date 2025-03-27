Владелец псковской фирмы рискует остаться без BMW из-за многомиллионных долгов

20:44, 27 марта 2025, ПАИ

Владелец псковской фирмы рискует остаться без BMW из-за многомиллионных долгов, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Многомилионные долги накопились у организации, которая занимается ремонтом электрического оборудования. Исполнительное производство на сумму более 10,3 млн рублей находится в отделении судебных приставов.

Директора организации неоднократно информировали о наличии долга и обязанности его уплатить, но мужчина не реагировал. По запросу в Госавтоинспеции установили, что должник является собственником автомобиля BMW, который он всячески скрывал.

Благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город» и в результате комплекса разыскных мероприятий иномарку должника обнаружили на парковке в центре Пскова. Автомобиль арестовали и поместили на специализированную стоянку. Если мужчина не погасит долг, то начнётся процедура оценки имущества и передачи его на реализацию, уточнили в пресс-службе.