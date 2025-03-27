Столкновение автомобиля и квадроцикла произошло у поворота на Самолву в Гдовском районе
В Гдовском районе у поворота на Самолву произошло столкновение автомобиля и квадроцикла. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал водитель квадроцикла, от госпитализации он отказался.
На месте работали сотрудники ГАИ, пожарные подразделения и бригада скорой помощи.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Столкновение автомобиля и квадроцикла произошло у поворота на Самолву в Гдовском районе
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