Столкновение автомобиля и квадроцикла произошло у поворота на Самолву в Гдовском районе

22:33, 27 марта 2025, ПАИ

В Гдовском районе у поворота на Самолву произошло столкновение автомобиля и квадроцикла. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал водитель квадроцикла, от госпитализации он отказался.

На месте работали сотрудники ГАИ, пожарные подразделения и бригада скорой помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются.