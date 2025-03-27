Институт наставничества для работы с трудными подростками могут создать в Псковской области

22:58, 27 марта 2025, ПАИ

Возможность создания в Псковской области института наставничества для работы с трудными подростками обсудили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

По итогам 2024 года в регионе на 30 % сократилось количество преступлений, которые совершили подростки, а число тяжких преступлений уменьшилось на 50 %. Достигнуть таких результатов помогла работа органов и учреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В частности, большое внимание уделяли улучшению работы по выявлению раннего неблагополучия, совершенствованию нормативного правового регулирования. Особый акцент был направлен на расширение практики добровольчества и деятельности СОНКО в сфере профилактики социального сиротства, увеличение количества семей, получающих меры социальной поддержки и преодолевающих трудную жизненную ситуацию, а также на сохранение ребёнка в кровной семье.

Несмотря на успехи, некоторые направления ещё требуют улучшения. Необходимы дополнительные меры по предотвращению ранней преступности, социального сиротства, жестокого обращения и насилия к детям, а также развития пагубных привычек в семьях, отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. В завершение заседания она поручила сформировать рабочую группу, которая займётся вопросом создания в Псковской области института наставничества для работы с трудными подростками.