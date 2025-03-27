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Общество

Более 120 участников собрал профсоюзный тренинг в Пскове

Более 120 участников собрал профсоюзный тренинг для студентов Псковского кооперативного техникума. Он прошёл в Большом зале Псковского областного совета профсоюзов, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В ходе мероприятия студенты узнали об истории профсоюзов, работе Молодёжного совета, прошли психологический тренинг по эмоциональному выгоранию и приняли участие в профсоюзном квизе, приуроченном к 80-летию Великой Победы.

Участникам тренинга представилась возможность узнать больше о том, как работают профсоюзы, как защищать свои права и как стать активными участниками изменений в обществе, отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. «Вы – будущее нашей страны, и ваша активная позиция в вопросах трудовых прав и социальной справедливости имеет огромное значение. Мы уверены, что каждый из вас сможет внести свой вклад в развитие профсоюзного движения и стать настоящим лидером среди своих сверстников. Используйте это время для обмена опытом, общения и формирования новых идей», – обратился к студентам Игорь Иванов.

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