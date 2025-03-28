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Кто может рассчитывать на отгул, рассказали псковичам эксперты

Кто может рассчитывать на отгул, рассказали псковичам эксперты платформы онлайн-рекрутинга.

Отгулы полагаются за работу в выходные или нерабочие праздничные дни; за сверхурочную работу: отгул предоставляется в часах и его продолжительность должна быть не менее времени, отработанного сверхурочно; за сдачу крови и ее компонентов: работник имеет право на оплачиваемый отгул с расчетом по среднему заработку;

В случае переработки рабочего времени в пределах графика работы на вахте работники также получают отгулы, которые оплачиваются так же, как день работы, если повышенная оплата не закреплена в локальных нормативных актах.

Взять день отдыха работник вправе в течение года с даты выполнения обязанностей в выходной или праздник. Также можно присоединить отгул к отпуску в этом периоде.

«Если работник не использовал отгулы, которые полагаются за переработку, работодатель обязан их компенсировать. В случае увольнения работника, неиспользованные отгулы должны быть компенсированы в денежном эквиваленте. Это правило касается всех видов отгулов, включая те, что были накоплены за переработку или работу в выходные. Право на отгул закреплено в ч. 4 ст. 153 ТК РФ, может закрепляться в локальных нормативных актах или коллективном договоре, также стороны вправе предусмотреть такое право и в трудовом договоре», – рассказала юрист Дарья Ерзина.

Если работодатель устно попросил выйти на работу в выходной день и отказывается платить или предоставить отгул, работник может обратиться к работодателю с письменным заявлением о предоставлении отгула и зафиксировать отказ в письменной форме. Если работодатель продолжает отказывать, работник может обратиться в профсоюз или в трудовую инспекцию.

Для доказательства факта работы в выходной день можно использовать записи в табелях учета рабочего времени, переписку с работодателем, а также показания свидетелей. Работник вправе обжаловать отказ оплатить или предоставить отгул в судебном порядке.

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