Wildberries запустил 10 новых подразделов с товарами из регионов
Wildberries запустил 10 новых подразделов с товарами из регионов, сообщает ТАСС.
В блок «Сделано в России» добавлено сразу десять новых витрин с товарами региональных производителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Ставропольского края, Владимирской, Костромской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской и Ярославской областей.
Теперь пользователи могут ознакомиться с ассортиментом товаров от локальных брендов этих регионов.
Раздел «Сделано в России» включает витрины с названиями субъектов РФ, где были произведены товары. Это позволяет пользователям ориентироваться в ассортименте и выбирать продукцию, созданную в их регионах или в других субъектах страны.
В разделе «Сделано в России» уже представлены 28 регионов. До конца года в планах довести это число до 50.
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