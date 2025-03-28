Один пожар и два пала травы произошли в Псковской области за сутки

09:35, 28 марта 2025, ПАИ

Один техногенный и два ландшафтных пожара произошли в Псковской области за минувшие сутки, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Так, огонь повредил стену в прихожей квартиры и подъезда в многоквартирном жилом доме на улице Трудовой в Опочке. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. К ликвидации пожара привлекли девять специалистов МЧС России и три единицы техники.

Также ликвидировали два ландшафтных пожара общей площадью 1,05 гектара в Острове и Красногородске.