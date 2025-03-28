Кабинет физиотерапии начал работу в Красногородской больнице
Кабинет физиотерапии начал работу в Красногородском филиале Островской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Пациентов принимает медицинская сестра Татьяна Андреенкова, которая окончила Псковское медицинское училище в 1996 году.
Чтобы получить консультацию и направление на физиотерапевтическое лечение, следует обратиться к своему лечащему врачу, рассказали в комитете.
Также в Красногородском филиале завершился капремонт, который проводился в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В поликлинике обновили входную группу, гардероб и крышу. Кроме того, сейчас в Краногородске начался капитальный ремонт стационара.
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