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Общество

Кабинет физиотерапии начал работу в Красногородской больнице

Кабинет физиотерапии начал работу в Красногородском филиале Островской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Кабинет физиотерапии начал работу в Красногородской больнице. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Пациентов принимает медицинская сестра Татьяна Андреенкова, которая окончила Псковское медицинское училище в 1996 году.

Чтобы получить консультацию и направление на физиотерапевтическое лечение, следует обратиться к своему лечащему врачу, рассказали в комитете.

Также в Красногородском филиале завершился капремонт, который проводился в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В поликлинике обновили входную группу, гардероб и крышу. Кроме того, сейчас в Краногородске начался капитальный ремонт стационара.

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