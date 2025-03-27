Доходная часть бюджета Пскова на 2025 год увеличилась на 260,4 млн рублей

11:03, 28 марта 2025, ПАИ

Изменения в бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов одобрили депутаты гордумы на 34-й сессии сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Доходная часть бюджета города на 2025 год увеличилась на 260,4 млн рублей, в том числе по группе «Безвозмездные поступления» – на 260,2 млн рублей.

Средства распределят в соответствии с муниципальными программами. Большую часть финансов направят на зарплату работников бюджетных организаций – образования и культуры в связи с увеличением МРОТ с 1 января 2025 года. Кроме того, 9 млн рублей получит библиотека имени Василёва на обеспечение библиотечного и библиографического фонда.

В соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды» 3,1 млн рублей выделят на благоустройство территории парка «Соколинка» на улице Технической, 14 в рамках инициативного проекта «Сквер «Соколинка 2.0».