В положение о присвоении звания почётного гражданина Пскова внесут изменения
Внесение изменений в положение о присвоении звания «Почётный гражданин Пскова» одобрили депутаты гордумы на 34-й сессии сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
Изменения были разработаны с целью реализации предложения президента России Владимира Путина в рамках подготовки празднования 80-летия Великой Победы.
Положение дополнят правом гордумы принять решение о присвоении звания «Почётный гражданин Пскова» в 2025 году более чем двум претендентам из категории лиц «участники Великой Отечественной войны» без предъявления требований к основаниям для присвоения звания и перечню соответствующих документов.
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