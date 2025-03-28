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Общество

В положение о присвоении звания почётного гражданина Пскова внесут изменения

Внесение изменений в положение о присвоении звания «Почётный гражданин Пскова» одобрили депутаты гордумы на 34-й сессии сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Изменения были разработаны с целью реализации предложения президента России Владимира Путина в рамках подготовки празднования 80-летия Великой Победы.

Положение дополнят правом гордумы принять решение о присвоении звания «Почётный гражданин Пскова» в 2025 году более чем двум претендентам из категории лиц «участники Великой Отечественной войны» без предъявления требований к основаниям для присвоения звания и перечню соответствующих документов.

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