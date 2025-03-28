Более 150 наборов кухонной посуды передали в соцучреждения псковские таможенники

12:04, 28 марта 2025, ПАИ

Псковские таможенники передали восьми социальным организациям региона 157 наборов кухонной посуды, обращенные в федеральную собственность. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

При ввозе товара через МАПП «Убылинка» перевозчик нарушил таможенное законодательство, представив в товаросопроводительных документах недостоверную информацию. По этому факту было возбуждено дело об административном правонарушении.

Суд конфисковал товар и признал его собственностью государства.

Таможенники федеральной службы передали новые комплекты эмалированных кастрюль со стеклянными крышками в безвозмездное пользование Бобровского и Бельско-Устьенского домов-интернатов, Центров социального обслуживания Великих Лук и Пскова, а также социального городка и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Великих Луках, Пскове и Печорах.

«Новая посуда украсит быт детей и людей преклонного возраста», – подчеркнул заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.