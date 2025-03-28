Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 150 наборов кухонной посуды передали в соцучреждения псковские таможенники

Псковские таможенники передали восьми социальным организациям региона 157 наборов кухонной посуды, обращенные в федеральную собственность. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Более 150 наборов кухонной посуды передали псковские таможенники соцучреждениям. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

При ввозе товара через МАПП «Убылинка» перевозчик нарушил таможенное законодательство, представив в товаросопроводительных документах недостоверную информацию. По этому факту было возбуждено дело об административном правонарушении.

Суд конфисковал товар и признал его собственностью государства.

Таможенники федеральной службы передали новые комплекты эмалированных кастрюль со стеклянными крышками в безвозмездное пользование Бобровского и Бельско-Устьенского домов-интернатов, Центров социального обслуживания Великих Лук и Пскова, а также социального городка и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Великих Луках, Пскове и Печорах.

«Новая посуда украсит быт детей и людей преклонного возраста», – подчеркнул заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 марта 2025

Можно ли заразиться туберкулёзом в псковском автобусе, расскажет врач в эфире радио ​«Серебряный дождь»
28 марта 2025

Более 150 наборов кухонной посуды передали в соцучреждения псковские таможенники
28 марта 2025

Почёт и уважение: политики Псковской области поздравили Александра Котова с новым званием
28 марта 2025

Кабинет физиотерапии начал работу в Красногородской больнице
28 марта 2025

Первые домовладения подключили к газу в псковской деревне Богданово
28 марта 2025

Его зовут Максим: Кому лично рекомендовал участвовать в «Героях земли Псковской», рассказал сенатор Наумец
28 марта 2025

В Псковской области проходит реставрация 14 значимых памятников архитектуры
27 марта 2025

Михаил Ведерников: Псков – это единственный город в стране, где на законодательном уровне определены все границы и градостроительные регламенты территории

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...