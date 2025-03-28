По-майски тёплый день ждёт жителей Псковской области 29 марта

11:35, 28 марта 2025, ПАИ

29 марта в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...+5 градусов, днём +12...+17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.