По-майски тёплый день ждёт жителей Псковской области 29 марта
29 марта в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...+5 градусов, днём +12...+17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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