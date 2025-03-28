Продавцы на Wildberries и Ozon смогут устанавливать запрет на участие своих товаров в скидочных акциях
Wildberries изменил механизм участия продавцов в автоматических акциях. С 9 апреля продавцы смогут установить бессрочный запрет на добавление в них своих товаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФАС.
На Ozon такая возможность появится с 3 апреля. В личном кабинете появится настройка «Автоматически добавлять товар в акции». Настройка будет активирована по умолчанию, то есть товары могут автоматически попадать в акции. Площадка предупредит об этом минимум за три рабочих дня до применения акционных цен.
Если продавец не хочет, чтобы система добавляла товары в акции автоматически, он сможет установить запрет на автодобавление. Для этого нужно отключить настройку для всех или некоторых позиций. Это можно сделать в разделе «Цены и акции», через API или в мобильном приложении Ozon Seller.
Если настройка отключена, маркетплейс будет просто сообщать о проводимых акциях. При желании продавец сможет в них поучаствовать, но отказ от автодобавления при этом останется в силе.
Можно ли заразиться туберкулёзом в псковском автобусе, расскажет врач в эфире радио «Серебряный дождь»
Почёт и уважение: политики Псковской области поздравили Александра Котова с новым званием
Его зовут Максим: Кому лично рекомендовал участвовать в «Героях земли Псковской», рассказал сенатор Наумец