Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Продавцы на Wildberries и Ozon смогут устанавливать запрет на участие своих товаров в скидочных акциях

Wildberries изменил механизм участия продавцов в автоматических акциях. С 9 апреля продавцы смогут установить бессрочный запрет на добавление в них своих товаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФАС.

На Ozon такая возможность появится с 3 апреля. В личном кабинете появится настройка «Автоматически добавлять товар в акции». Настройка будет активирована по умолчанию, то есть товары могут автоматически попадать в акции. Площадка предупредит об этом минимум за три рабочих дня до применения акционных цен.

Если продавец не хочет, чтобы система добавляла товары в акции автоматически, он сможет установить запрет на автодобавление. Для этого нужно отключить настройку для всех или некоторых позиций. Это можно сделать в разделе «Цены и акции», через API или в мобильном приложении Ozon Seller.

Если настройка отключена, маркетплейс будет просто сообщать о проводимых акциях. При желании продавец сможет в них поучаствовать, но отказ от автодобавления при этом останется в силе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 марта 2025

Можно ли заразиться туберкулёзом в псковском автобусе, расскажет врач в эфире радио ​«Серебряный дождь»
28 марта 2025

Более 150 наборов кухонной посуды передали в соцучреждения псковские таможенники
28 марта 2025

Почёт и уважение: политики Псковской области поздравили Александра Котова с новым званием
28 марта 2025

Кабинет физиотерапии начал работу в Красногородской больнице
28 марта 2025

Первые домовладения подключили к газу в псковской деревне Богданово
28 марта 2025

Его зовут Максим: Кому лично рекомендовал участвовать в «Героях земли Псковской», рассказал сенатор Наумец
28 марта 2025

В Псковской области проходит реставрация 14 значимых памятников архитектуры
27 марта 2025

Михаил Ведерников: Псков – это единственный город в стране, где на законодательном уровне определены все границы и градостроительные регламенты территории

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...