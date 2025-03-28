Можно ли заразиться туберкулёзом в псковском автобусе, расскажет врач в эфире радио ​«Серебряный дождь»

12:16, 28 марта 2025, ПАИ

Главный врач Псковского областного туберкулёзного диспансера Сергей Богатин станет гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Программа выйдет 28 марта в 14:00.

Специалист расскажет, как Псковский туберкулёзный диспансер отмечает свое столетие, каков самый главный прорыв в лечении туберкулёза, отступает ли «хитрое» заболевание в России и мире, можно ли заразиться туберкулёзом в автобусе, правда ли, что туберкулез поражает только неблагополучных людей, зачем нужна БЦЖ, а также как уберечь себя от туберкулеза.



Об этом и многом другом - в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».