Выплаты на погребение увеличат в Пскове
Внесение изменений в правила предоставления ритуальных услуг поддержали депутаты Псковской гордумы на 34-й сессии сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
Стоимость выплаты за услуги на погребение увеличат до 9 165 рублей. Сумму меняют с учётом индексации. Ранее она составляла 8 370 рублей.
Добавим, пособие на погребение – выплата, положенная гражданам, которые организовали похороны за свой счёт. Если умерший был застрахован по социальному страхованию – работал или получал пенсию, пособие выплачивает Социальный фонд России по месту жительства.
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