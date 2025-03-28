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Общество

Выплаты на погребение увеличат в Пскове

Внесение изменений в правила предоставления ритуальных услуг поддержали депутаты Псковской гордумы на 34-й сессии сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

34-я сессия Псковской городской Думы. Фото: ПАИ

Стоимость выплаты за услуги на погребение увеличат до 9 165 рублей. Сумму меняют с учётом индексации. Ранее она составляла 8 370 рублей.

Добавим, пособие на погребение – выплата, положенная гражданам, которые организовали похороны за свой счёт. Если умерший был застрахован по социальному страхованию – работал или получал пенсию, пособие выплачивает Социальный фонд России по месту жительства.

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