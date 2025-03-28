Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Муниципальная реформа идет в рабочем режиме – Олег Лебедев

На территории Куньинского округа муниципальная работа идет в рабочем режиме, всё спокойно, по-деловому, рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ глава Куньинского района Олег Лебедев.

Фото: ПАИ

«В феврале депутаты областного Собрания поддержали инициативу о преобразовании района в муниципальный округ. Но до этого мы на протяжении нескольких месяцев готовились к этому процессу, знакомились с опытом соседей, которые первыми прошли весь этап муниципальной реформы», – сообщил Олег Лебедев.

По его словам, сейчас в муниципалитете разрабатывается и принимается нормативная база, чтобы после выборов в окружное Собрание депутатов и определение главы муниципалитета по конкурсу, округ, представители администрации на местах спокойно продолжили работу.

«Весь алгоритм понятен. Местное самоуправление продолжает эффективно работать дальше, более того, обращения жителей будут проходить быстрее, привлечение финансов по конкурсам и проектам тоже будет значительно проще. Опыт соседей, уже второй год работающих полноценно в системе округов, не оставляет в этом никаких сомнений», – отметил глава муниципалитета.

Напомним, в Псковской области 24 района преобразованы в муниципальные округа. В 11 из них в сентябре пройдут выборы в окружные Собрания депутатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 марта 2025

Приложением «СберИнвестиции» ежемесячно пользуется уже один миллион человек
28 марта 2025

Половина псковичей с туберкулёзом имеют устойчивую к лекарствам форму
28 марта 2025

Новый пассажирский катер представят на выставке промышленности в Псковской области
28 марта 2025

Сбер: Жители Северо-Запада с начала года берут автокредиты на 75% чаще, чем годом ранее
28 марта 2025

Пять человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю
28 марта 2025

О первых переехавших в Псковскую область импатриантах рассказала Елена Полонская
28 марта 2025

Муниципальная реформа идет в рабочем режиме – Олег Лебедев
28 марта 2025

Расписание автобусов в Великих Луках изменится с 1 апреля

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...