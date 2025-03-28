Муниципальная реформа идет в рабочем режиме – Олег Лебедев

13:03, 28 марта 2025, ПАИ

На территории Куньинского округа муниципальная работа идет в рабочем режиме, всё спокойно, по-деловому, рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ глава Куньинского района Олег Лебедев.

«В феврале депутаты областного Собрания поддержали инициативу о преобразовании района в муниципальный округ. Но до этого мы на протяжении нескольких месяцев готовились к этому процессу, знакомились с опытом соседей, которые первыми прошли весь этап муниципальной реформы», – сообщил Олег Лебедев.

По его словам, сейчас в муниципалитете разрабатывается и принимается нормативная база, чтобы после выборов в окружное Собрание депутатов и определение главы муниципалитета по конкурсу, округ, представители администрации на местах спокойно продолжили работу.

«Весь алгоритм понятен. Местное самоуправление продолжает эффективно работать дальше, более того, обращения жителей будут проходить быстрее, привлечение финансов по конкурсам и проектам тоже будет значительно проще. Опыт соседей, уже второй год работающих полноценно в системе округов, не оставляет в этом никаких сомнений», – отметил глава муниципалитета.

Напомним, в Псковской области 24 района преобразованы в муниципальные округа. В 11 из них в сентябре пройдут выборы в окружные Собрания депутатов.