Сбер: Жители Северо-Запада с начала года берут автокредиты на 75% чаще, чем годом ранее

13:42, 28 марта 2025, ПАИ

На 75 % больше автокредитов выдал Северо-Западный банк Сбербанка за первые два месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объём выданных средств вырос более чем в два раза и превысил один миллиард рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Лидером по росту автокредитования стал Санкт-Петербург. В январе – феврале 2025 года жители этого города стали брать кредиты на покупку автомобилей в 4,5 раза чаще, а общая сумма выданных средств выросла в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Автокредит от Сбербанка доступен для покупки как автомобиля с пробегом, так и новой машины. Процесс кредитования максимально прост – для этого не нужны первоначальный взнос и КАСКО.

Получить автокредит можно в любом офисе Сбера. При обращении нужны лишь водительское удостоверение и паспорт. После того как клиент получит кредит, у него будет 30 дней, чтобы выбрать автомобиль и предоставить в банк документы по этой машине для оформления залога. Также получить автокредит можно с помощью приложения Сбербанк Онлайн. Более того, сразу же в офисе Сбера, либо самостоятельно в приложении, можно оформить и страховой полис.

Изучите все условия кредита на сайте банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.