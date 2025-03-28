Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Псковской области

16:30, 28 марта 2025, ПАИ

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Псковской области с 24 марта по 4 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Цель акции заключается в привлечении общественности к борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов, а также в предоставлении квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации людей, страдающих от наркозависимости.

Каждый житель региона, имеющий информацию о сообщениях, в том числе в интернете, содержащих запрещённые сведения о распространении наркотических средств, может принять участие в акции. Сообщения принимаются анонимно.

Можно обратиться по телефону доверия (8 8112) 59-22-33, в дежурную часть УМВД России по Псковской области – (8 8112) 66-16-49, а также по круглосуточному телефону филиала «Псковский» Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии – (8 8112) 56-60-16.

Сообщение можно также отправить через официальный сайт УМВД России по Псковской области: 60.мвд.рф/request_main.