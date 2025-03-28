Половина псковичей с туберкулёзом имеют устойчивую к лекарствам форму

14:58, 28 марта 2025, ПАИ

Половина псковичей с туберкулёзом болеют устойчивой к лекарствам формой, сообщил главный врач Псковского областного туберкулёзного диспансера Сергей Богатин в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Вообще становится всё больше форм туберкулёза, устойчивых к лекарствам. Раньше такая форма заболевания могла лечиться около двух лет, но сейчас сроки снизились до девяти месяцев. Главное – своевременное обращение и постоянный приём препаратов, не нужно запускать заболевание», – предупредил Сергей Богатин, добавив, что в Псковской области показатели заболеваемости ниже общероссийских.

Медик также напомнил, что ещё в роддомах всем младенцам делают прививку БЦЖ. «В России это обязательная прививка, которая спасает от смертельных форм туберкулёза. Антиваксеров, кстати, в Псковской области совсем немного», – отметил Сергей Богатин.

По словам медика, один больной туберкулёзом может заразить ещё 15-30 человек.