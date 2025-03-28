85% больных туберкулёзом в Псковской области – мужчины, сообщил медик

15:24, 28 марта 2025, ПАИ

85% больных туберкулёзом в Псковской области – мужчины, рассказал главный врач Псковского областного туберкулёзного диспансера Сергей Богатин в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Чаще всего в Псковской области болеют мужчины 30-60 лет. Это в основном те, кто злоупотребляет алкоголем и имеет другие хронические заболевания. Основной фактор заболевания – сниженный иммунитет, люди, которые плохо питаются, голодают, но заразиться может любой, кто пообщался с больным человеком.

Сергей Богатин напомнил, что туберкулёз передаётся при разговоре, при чихании, особенно хорошо он распространяется в закрытых помещениях, в том числе в городских автобусах. Палочка Коха особенно любит влажные, тёмные, пыльные места.

«Поэтому нужно регулярно проверяться, делать флюорографию, проходить диспансеризацию», – порекомендовал Сергей Богатин.