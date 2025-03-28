Врач из Пскова: Если кашель не проходит дольше трёх недель – это повод проверить лёгкие

16:21, 28 марта 2025, ПАИ

Если кашель не проходит дольше трёх недель – это повод проверить лёгкие, рекомендовал главный врач Псковского областного туберкулёзного диспансера Сергей Богатин в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам Сергея Богатина, туберкулёз сопровождается слабостью, небольшой температурой, потерей веса, длительным кашлем в течение двух-трёх недель. Такой кашель – повод сходить к врачу и сделать обзорный снимок лёгких. Все без исключения, даже если симптомов нет, должны делать флюорографию раз в год.

«Каждого заболевшего мы регистрируем, оформляем экстренное извещение в Роспотребнадзор. Затем наши специалисты выезжают на место работы пациента, опрашиваем всех, кто с ним контактировал, обследуем их и наблюдаем в течение года», – уточнил Сергей Богатин, добавив, что за последние семь лет подобных инцидентов не было.