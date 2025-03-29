Завод, получивший всероссийское признание, представит свою продукцию на выставке промышленности в Псковской области

12:39, 29 марта 2025, ПАИ

Псковский завод по изготовлению холодильного и теплообменного оборудования «Элементум», который в этом году стал победителем премии Climate Expo Awards, станет участником выездной стажировки Минпромторга России, которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 апреля. Об этом рассказал директор завода Александр Куц в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы представим публике оборудование, которое демонстрирует наш экспертный и передовой подход. Псковичи смогут познакомиться с испарителем, теплообменником, изогнутым теплообменником, конденсатором и чиллером. Приглашаем всех гостей и участников мероприятия посетить наш стенд!», – отметил директор завода. У каждой позиции есть ряд преимуществ: например, испаритель не требует большого энергопотребления, а изогнутый теплообменник подходит для трудных условий среды.



Фото: предоставил директор завода «Элементум» Александр Куц



Фото: предоставил директор завода «Элементум» Александр Куц



Фото: предоставил директор завода «Элементум» Александр Куц



Фото: предоставил директор завода «Элементум» Александр Куц



Фото: предоставил директор завода «Элементум» Александр Куц



Фото: предоставил директор завода «Элементум» Александр Куц



Фото: предоставил директор завода «Элементум» Александр Куц













Отметим, что данное оборудование было частью экспозиции на выставке в Москве, где «Элементум» стал победителем в номинации «Лучший производитель». «Эта награда – признание нашего труда и стимул для дальнейшего развития. Мы с гордостью демонстрируем это оборудование здесь, чтобы как можно больше специалистов смогли оценить его качество», – подчеркнул собеседник ПАИ.



Фото: предоставил директор завода «Элементум» Александр Куц



Фото: предоставил директор завода «Элементум» Александр Куц



Фото: предоставил директор завода «Элементум» Александр Куц



Фото: предоставил директор завода «Элементум» Александр Куц



Фото: предоставил директор завода «Элементум» Александр Куц









Для «Элементума» участие в выставке – это не только возможность представить свои разработки, но и шанс внести вклад в развитие промышленного потенциала Псковской области: «Мы стремимся создавать новые рабочие места и поддерживать местные инициативы, чтобы вместе строить сильное и процветающее будущее», – заявил Александр Куц. Также представители завода рассчитывают, что мероприятие позволит обменяться опытом с коллегами, а также установить новые деловые контакты.

Добавим, что завод «Элементум» основали в Пскове ещё в 2009 году. На сегодняшний день предприятие завоевало доверие самых популярных в стране розничных сетей, а их продукция экспортируется в Беларусь, Казахстан и в Узбекистан.

Напомним, что выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

Подчеркнём, что в первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основной темой мероприятия названа реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.