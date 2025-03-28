Приложением «СберИнвестиции» ежемесячно пользуется уже один миллион человек

15:03, 28 марта 2025, ПАИ

Приложением «СберИнвестиции» ежемесячно пользуется уже один миллион человек. Среди них – профессионалы рынка, опытные старожилы и новички, которые только начинают свой путь в инвестициях, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

В этом приложении пользователям доступны разные инструменты для продуктивной торговли, среди которых участие в первичном размещении акций, облигаций и структурных продуктов. Кроме того, пользователи могут воспользоваться различными инструментами для маржинальной торговли, отслеживать выплаты купонов и дивидендов, а также многое другое.

Для удобства пользователей в приложении «СберИнвестиции» доступны подборки перспективных бумаг и торговые идеи от аналитиков. Так, в 2024 году пользователи приложения «СберИнвестиции» могли значительно опередить Индекс Мосбиржи – в среднем на 10,7 % за время действия идей. А для облегчения поиска нужных бумаг по выбранным параметрам в приложении есть скринер акций.

В приложении можно узнать и новости инвестиционного мира – для этого предусмотрен специальный раздел «Новости». Кроме того, в приложении «СберИнвестиции» можно заказывать выписки по счёту депо, отчёт брокера, справку 2-НДФЛ, отслеживать вычеты и налоги, а также можно подключать терминал QUIK и управлять им.

Ежегодно растёт и интерес пользователей к обучающим курсам в приложении «СберИнвестиции». В 2024 году обучение прошли более 890 тысяч человек, а с начала 2025 года – более 300 тысяч. Это говорит о том, что всё больше пользователей стремятся разобраться в том, как устроен фондовый рынок, чтобы осознанно инвестировать и грамотно подбирать инвестиционные инструменты.

Приложение «СберИнвестиции» с 2024 года доступно и подросткам от 14 лет. Юные инвесторы открывают брокерский счёт с согласия родителей, проходят обучающий курс, адаптированный для подростков, и самостоятельно совершают сделки.

А если зарегистрироваться в приложении, открыть брокерский счёт и пополнить его на сумму от пяти тысяч рублей, то можно получить две акции Сбера в подарок. Акция продлится до конца марта 2025 года, промокод – INVEST25.

Скачать приложение для Android-смартфонов можно по ссылке.

Разработчики приложения «СберИнвестиции» стремятся сделать его не только торговым, но и образовательным, чтобы оно закрывало все потребности пользователей любого уровня: от начинающих до профи, отметил директор дивизиона «СберИнвестор» Сбербанка Анатолий Кабанов. «Поэтому мы постоянно расширяем его функционал: запускаем новые опции, отслеживаем отклик на них и, исходя из этого, корректируем свою стратегию. Скоро в приложении появятся новые инструменты на основе искусственного интеллекта, которые будут давать полную информацию по интересующим продуктам и помогать людям принимать инвестиционные решения», – заключил он.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.