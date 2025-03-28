Стали известны подробности несчастного случая на предприятии в Великих Луках

15:20, 28 марта 2025, ПАИ

Стали известны подробности несчастного случая на предприятии в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Несчастный случай произошел с работником сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Своё». Известно, что СПСК занимается сельским хозяйством, производством продукции из мяса животных и птицы, торговлей молочными продуктами и яйцами.

«50-летний мужчина подлез под работающий пресс аппарата, чтобы поправить упаковочную пленку. В этот момент кисть его руки зажало прессом и раздробило ножами», – сообщили в госинспекции.

Обстоятельства трагедии и степень тяжести повреждений устанавливаются.

Напомним, что 24 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о травме, полученной сотрудником производственного предприятия, после чего следственный отдел по городу Великие Луки инициировал доследственную проверку.