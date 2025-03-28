За четыре года экономика России сделала впечатляющий скачок – Андрей Маковский

17:51, 28 марта 2025, ПАИ

За четыре года экономика России сделала впечатляющий скачок, заявил ПАИ депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

«Доклад Михаила Мишустина [председателя Правительства РФ. – Прим. ред.] в Госдуме – не сухая отчётность, а стратегический вектор развития страны. За четыре года экономика России сделала впечатляющий скачок: ВВП удвоился, национальные проекты дали ощутимый эффект, а социальная поддержка выходит на новый уровень. 200 трлн рублей ВВП в 2024 году – цифра, за которой стоят инвестиции, рабочие места и рост доходов населения», – подчеркнул Андрей Маковский.

Несмотря на санкционное давление, российская экономика не только удержала свои позиции, но и укрепила их, подчеркнул депутат. Он добавил, что это проявляется в увеличении зарплат, создании новых предприятий и модернизации инфраструктуры. Также Андрей Маковский подчеркнул, что вложения в жилищно-коммунальное хозяйство, о которых шла речь в докладе, напрямую влияют на качество жизни людей, обеспечивая благоустроенные дворы, новые водопроводы и стабильное теплоснабжение.

В отчёте Михаила Мишустина было уделено отдельное внимание социальной поддержке, особенно участникам специальной военной операции и их семьям, напомнил Андрей Маковский. Он подчеркнул, что в докладе обозначены не только денежные выплаты, но и расширенные меры помощи, такие как реабилитация, трудоустройство и адаптация, – государство берёт на себя ответственность за тех, кто защищает страну.

«Вызовов по-прежнему немало, но главный вывод очевиден: у России есть чёткий план и ресурсы для их реализации. Национальные проекты и федеральные программы становятся инструментами экономического роста и повышения качества жизни. Теперь важно, чтобы регионы использовали эти возможности максимально эффективно», – заключил депутат.