Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Медаль в честь 80-летия Победы вручили бывшей узнице концлагерей, проживающей в Новоржеве

Медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручили жительнице Новоржева, бывшей несовершеннолетней узнице концлагерей Валентине Алексеевне Никитиной. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

Фото: администрация Новоржевского округа

Заместитель главы администрации Новоржевского округа по социальным вопросам Оксана Фёдорова вместе с руководителем муниципального отделения «Движения первых» Ириной Пашковой и его активистами вручили ветерану юбилейную медаль.

Валентина Алексеевна поделилась своими воспоминаниями о детских годах, выпавших на трудное военное и послевоенное время. В её семье росло шестеро детей, вместе с родителями она была угнана в Германию, в концлагерь Бухенвальд. К счастью, пройдя тяжелейшие испытания, все остались живы и после освобождения вернулись домой.

Гости поблагодарили Валентину Алексеевну за рассказ и пожелали ей крепкого здоровья и бодрости, а ветеран в ответ пожелала подрастающему поколению мира и никогда не испытать того, что выпало на её детство.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 марта 2025

Фестиваль педагогического творчества «Весеннее настроение» среди учителей Себежского района прошёл на сцене РКЦ
28 марта 2025

Стратегическая сессия «Турпространство молодёжи» проходит в Печорах
28 марта 2025

Звонок из «налоговой»: жителей Псковской области предупредили о новой мошеннической схеме
28 марта 2025

Медаль в честь 80-летия Победы вручили бывшей узнице концлагерей, проживающей в Новоржеве
28 марта 2025

«Время вооружиться граблями»: в Пскове пройдёт месяц чистоты
28 марта 2025

Учебно-тренировочные сборы по пожарно-спасательному спорту прошли в Пскове
28 марта 2025

Сколько времени лечат туберкулёз, где можно заразиться, кто находится в группе риска, обсудили в программе ​«Анамнез»
28 марта 2025

О важности программы «Герои земли Псковской» рассказала сенатор Наталья Мельникова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...