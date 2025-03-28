Медаль в честь 80-летия Победы вручили бывшей узнице концлагерей, проживающей в Новоржеве

17:52, 28 марта 2025, ПАИ

Медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручили жительнице Новоржева, бывшей несовершеннолетней узнице концлагерей Валентине Алексеевне Никитиной. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

Заместитель главы администрации Новоржевского округа по социальным вопросам Оксана Фёдорова вместе с руководителем муниципального отделения «Движения первых» Ириной Пашковой и его активистами вручили ветерану юбилейную медаль.

Валентина Алексеевна поделилась своими воспоминаниями о детских годах, выпавших на трудное военное и послевоенное время. В её семье росло шестеро детей, вместе с родителями она была угнана в Германию, в концлагерь Бухенвальд. К счастью, пройдя тяжелейшие испытания, все остались живы и после освобождения вернулись домой.

Гости поблагодарили Валентину Алексеевну за рассказ и пожелали ей крепкого здоровья и бодрости, а ветеран в ответ пожелала подрастающему поколению мира и никогда не испытать того, что выпало на её детство.