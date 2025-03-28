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Общество

Виртуальный проект о партизанах – героях ВОВ запускают в Псковской области

Виртуальный проект о партизанах – героях Великой Отечественной войны запускают в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Иллюстрация: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В преддверии Дня партизанской славы Ленинградской области Псковский музей-заповедник выпустит интернет-программу «Псковичи – участники партизанского движения», в которой познакомит жителей региона с подвигами партизан и подпольщиков времён оккупации территорий Ленинградской и Калининской областей РСФСР, а также Эстонской и Латвийской ССР.

Отметим, что зрители смогут увидеть документы и личные вещи участников движения сопротивления, хранящиеся в фондах Псковского музея-заповедника и госархивов.

«Мы расскажем вам о боевом пути командиров и комиссаров партизанских бригад, работников органов государственной безопасности, командиров отрядов и рядовых бойцов, сражавшихся с врагом в годы Великой Отечественной войны», – подчеркнули в пресс-службе музея.

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