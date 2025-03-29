Кабели для судов, исследований нефтегазовых скважин и шельфовой добычи в Арктике представят в Пскове

11:20, 29 марта 2025, ПАИ

Кабели для судов, исследований нефтегазовых скважин и шельфовой добычи в Арктике представят на выставке промышленности в рамках выездной стажировки Минпромторга России, которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 апреля. Об этом рассказала руководитель отдела маркетинга «СКТ Групп» Марина Трофимова в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: предоставила руководитель отдела маркетинга «СКТ Групп» Марина Трофимова



Фото: предоставила руководитель отдела маркетинга «СКТ Групп» Марина Трофимова



Фото: предоставила руководитель отдела маркетинга «СКТ Групп» Марина Трофимова





«На выставке мы представим судовые кабели в огнестойком исполнении – они предназначены для судов морского и речного флота, плавучих сооружений, в том числе атомных. Также мы продемонстрируем геофизические кабели, предназначенные для исследования нефтегазовых скважин и добычи ископаемых. Кстати, они же подходят для шельфовой добычи в Арктическом регионе и могут выдерживать вес шесть – девять тонн», – поделилась подробностями собеседница ПАИ.

Предприятие уже не в первый раз демонстрирует публике свою продукцию: «Мы активно участвуем в выставках с нашими судовыми кабелями, поскольку они нужны якорным заказчикам, судоремонтным заводам и серьёзным проектам добычи газа», – отметила Марина Трофимова.

Отметим, что «СКТ Групп» входит в состав промышленного холдинга «Акрон холдинг». Продукция предприятия используется в нефтегазовой, электротехнической, энергетической, атомной промышленности, машиностроении, судостроении и пользуется спросом не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

Напомним, что выставка будет проходить в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория» 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00. Вход свободный.

Добавим, что в первый день участники мероприятия обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основная тема мероприятия – реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.