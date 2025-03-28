Мобильный ФАП будет работать в Пскове у рынка «Нива» весь апрель

16:28, 28 марта 2025, ПАИ

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) будет работать на территории стоянки рынка «Нива» в Пскове весь апрель. Он будет организован для псковичей старше 18 лет, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Обследование можно будет пройти по выходным с 9:00 до 14:00. Оно будет включать общий анализ крови с проверкой уровня сахара и холестерина, консультацию терапевта и гинеколога, а также другие необходимые исследования.

«Приглашаю всех воспользоваться этой возможностью и уделить внимание своему здоровью», – отметил Борис Елкин и напомнил, что вовремя сделанная диагностика становится залогом долгой и активной жизни.