Мобильный ФАП будет работать в Пскове у рынка «Нива» весь апрель
Мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) будет работать на территории стоянки рынка «Нива» в Пскове весь апрель. Он будет организован для псковичей старше 18 лет, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Обследование можно будет пройти по выходным с 9:00 до 14:00. Оно будет включать общий анализ крови с проверкой уровня сахара и холестерина, консультацию терапевта и гинеколога, а также другие необходимые исследования.
«Приглашаю всех воспользоваться этой возможностью и уделить внимание своему здоровью», – отметил Борис Елкин и напомнил, что вовремя сделанная диагностика становится залогом долгой и активной жизни.
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