Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мобильный ФАП будет работать в Пскове у рынка «Нива» весь апрель

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) будет работать на территории стоянки рынка «Нива» в Пскове весь апрель. Он будет организован для псковичей старше 18 лет, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Новый ФАП будет работать в Пскове весь апрель. Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

Обследование можно будет пройти по выходным с 9:00 до 14:00. Оно будет включать общий анализ крови с проверкой уровня сахара и холестерина, консультацию терапевта и гинеколога, а также другие необходимые исследования.

«Приглашаю всех воспользоваться этой возможностью и уделить внимание своему здоровью», – отметил Борис Елкин и напомнил, что вовремя сделанная диагностика становится залогом долгой и активной жизни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 марта 2025

Фестиваль педагогического творчества «Весеннее настроение» среди учителей Себежского района прошёл на сцене РКЦ
28 марта 2025

Стратегическая сессия «Турпространство молодёжи» проходит в Печорах
28 марта 2025

Звонок из «налоговой»: жителей Псковской области предупредили о новой мошеннической схеме
28 марта 2025

Медаль в честь 80-летия Победы вручили бывшей узнице концлагерей, проживающей в Новоржеве
28 марта 2025

«Время вооружиться граблями»: в Пскове пройдёт месяц чистоты
28 марта 2025

Учебно-тренировочные сборы по пожарно-спасательному спорту прошли в Пскове
28 марта 2025

Сколько времени лечат туберкулёз, где можно заразиться, кто находится в группе риска, обсудили в программе ​«Анамнез»
28 марта 2025

О важности программы «Герои земли Псковской» рассказала сенатор Наталья Мельникова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...