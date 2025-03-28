Звонок из «налоговой»: жителей Псковской области предупредили о новой мошеннической схеме
Фейковые звонки от мошенников, представляющихся работниками УФНС России по Псковской области, стали поступать жителям региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Неизвестные сообщают о том, что у псковича не уплачены налоги. Для их оплаты нужно прийти в налоговый орган к инспектору, но перед этим пройти запись через интернет дистанционно. Злоумышленники высылают на электронную почту письмо с адресом и телефонами ведомства.
После чего они присылают код «для регистрации на финуслугах» и просят его назвать, чтобы записаться на приём в управление, тем самым воруя личные данные.
Фестиваль педагогического творчества «Весеннее настроение» среди учителей Себежского района прошёл на сцене РКЦ
Звонок из «налоговой»: жителей Псковской области предупредили о новой мошеннической схеме
Медаль в честь 80-летия Победы вручили бывшей узнице концлагерей, проживающей в Новоржеве
Сколько времени лечат туберкулёз, где можно заразиться, кто находится в группе риска, обсудили в программе «Анамнез»