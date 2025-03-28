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Общество

Звонок из «налоговой»: жителей Псковской области предупредили о новой мошеннической схеме

Фейковые звонки от мошенников, представляющихся работниками УФНС России по Псковской области, стали поступать жителям региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФНС России по Псковской области

Неизвестные сообщают о том, что у псковича не уплачены налоги. Для их оплаты нужно прийти в налоговый орган к инспектору, но перед этим пройти запись через интернет дистанционно. Злоумышленники высылают на электронную почту письмо с адресом и телефонами ведомства.

После чего они присылают код «для регистрации на финуслугах» и просят его назвать, чтобы записаться на приём в управление, тем самым воруя личные данные.

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