Бывший преподаватель-взяточник великолукского вуза получила условный срок

17:42, 28 марта 2025, ПАИ

Бывшей преподавательнице Великолукской сельхозакадемии, которая брала взятки со студентов за экзамены, дали условный срок, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Женщина, пользуясь должностным положением и авторитетом, обращалась к преподавателям академии с просьбой выставить в зачётные ведомости и книжки, экзаменационные листы девяти студентов положительные отметки о сдаче экзаменов, зачётов, курсовых работ и практик без фактического присутствия обучающихся и проверки их знаний с ноября 2019 года по май 2023 года. Она брала со студентов взятки в размере от 16 до 113 тысяч рублей.

Кроме того, преподавательница подписала зачётные ведомости с ложными сведениями о сдаче одной из студенток экзаменов, зачётов и курсовой работы, что дало студентке возможность продолжить обучение.

Впоследствии преподавателя осудили за совершение девяти преступлений по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и одного по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Женщине назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также оштрафовали на 20 тысяч рублей с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 900 тысяч рублей. Кроме того, женщина лишена права заниматься педагогической деятельностью на три года.