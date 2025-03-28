Стратегическая сессия «Турпространство молодёжи» проходит в Печорах

17:57, 28 марта 2025, ПАИ

Стратегическая сессия «Турпространство молодёжи» проходит в историко-культурном центре «Истоки» в Печорах, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Основная цель стратегической сессии заключается в разработке и реализации стратегии по созданию и поддержанию привлекательных туристических пространств на базе молодёжных центров в регионах. Участники обсудят, как формировать культуру подхода, какой тип туризма следует развивать в регионах и населенных пунктах, каким должно быть туристическое пространство, какие условия необходимы для его успешного функционирования.



Фото: комитет по молодёжной политике



Фото: комитет по молодёжной политике



Фото: комитет по молодёжной политике



Фото: комитет по молодёжной политике



Фото: комитет по молодёжной политике



Фото: комитет по молодёжной политике



Фото: комитет по молодёжной политике













На открытии стратегической сессии с приветственным словом выступил врио председателя комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев. Он напомнил, что в прошлом году в Псковской области запустили пилотный проект «Россия начинается здесь», в рамках которого регион посетили 100 студентов из Белоруссии.

В этом году начался ещё и масштабный проект «Рожденное Знамя на Псковской земле», который посвящён Знамени Победы Идрицкой дивизии, водруженному в 1945 году над Рейхстагом. В рамках этой программы 2,5 тысячи ребят из Северо-Западного и Центрального федеральных округов посетят Псковскую область.

В печорской сессии участвуют 35 человек, включая руководителей и сотрудников молодежных центров, представителей региональных властей, ответственных за развитие походного туризма и молодёжной политики, членов регионального отделения «Движения первых», а также руководителей турклубов и студенческих объединений.

Мероприятие организовано в рамках совместного проекта программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и «Движения первых» «Походы Первых – больше, чем путешествие».