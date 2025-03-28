Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стратегическая сессия «Турпространство молодёжи» проходит в Печорах

Стратегическая сессия «Турпространство молодёжи» проходит в историко-культурном центре «Истоки» в Печорах, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Стратегическая сессия «Турпространство молодежи» стартует в Печорах. Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

Основная цель стратегической сессии заключается в разработке и реализации стратегии по созданию и поддержанию привлекательных туристических пространств на базе молодёжных центров в регионах. Участники обсудят, как формировать культуру подхода, какой тип туризма следует развивать в регионах и населенных пунктах, каким должно быть туристическое пространство, какие условия необходимы для его успешного функционирования.

  • Стратегическая сессия «Турпространство Молодежи» стартует в Печорах
    Фото: комитет по молодёжной политике
  • Стратегическая сессия «Турпространство Молодежи» стартует в Печорах
    Фото: комитет по молодёжной политике
  • Стратегическая сессия «Турпространство Молодежи» стартует в Печорах
    Фото: комитет по молодёжной политике
  • Стратегическая сессия «Турпространство Молодежи» стартует в Печорах
    Фото: комитет по молодёжной политике
  • Стратегическая сессия «Турпространство Молодежи» стартует в Печорах
    Фото: комитет по молодёжной политике
  • Стратегическая сессия «Турпространство Молодежи» стартует в Печорах
    Фото: комитет по молодёжной политике
  • Стратегическая сессия «Турпространство Молодежи» стартует в Печорах
    Фото: комитет по молодёжной политике

На открытии стратегической сессии с приветственным словом выступил врио председателя комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев. Он напомнил, что в прошлом году в Псковской области запустили пилотный проект «Россия начинается здесь», в рамках которого регион посетили 100 студентов из Белоруссии.

В этом году начался ещё и масштабный проект «Рожденное Знамя на Псковской земле», который посвящён Знамени Победы Идрицкой дивизии, водруженному в 1945 году над Рейхстагом. В рамках этой программы 2,5 тысячи ребят из Северо-Западного и Центрального федеральных округов посетят Псковскую область.

В печорской сессии участвуют 35 человек, включая руководителей и сотрудников молодежных центров, представителей региональных властей, ответственных за развитие походного туризма и молодёжной политики, членов регионального отделения «Движения первых», а также руководителей турклубов и студенческих объединений.

Мероприятие организовано в рамках совместного проекта программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и «Движения первых» «Походы Первых – больше, чем путешествие».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 марта 2025

Фестиваль педагогического творчества «Весеннее настроение» прошёл в Себежском районе
28 марта 2025

Стратегическая сессия «Турпространство молодёжи» проходит в Печорах
28 марта 2025

Звонок из «налоговой»: жителей Псковской области предупредили о новой мошеннической схеме
28 марта 2025

Медаль в честь 80-летия Победы вручили бывшей узнице концлагерей, проживающей в Новоржеве
28 марта 2025

«Время вооружиться граблями»: в Пскове пройдёт месяц чистоты
28 марта 2025

Учебно-тренировочные сборы по пожарно-спасательному спорту прошли в Пскове
28 марта 2025

Сколько времени лечат туберкулёз, где можно заразиться, кто находится в группе риска, обсудили в программе ​«Анамнез»
28 марта 2025

О важности программы «Герои земли Псковской» рассказала сенатор Наталья Мельникова
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...