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Общество

Мировые суды Псковской области взяли на стажировку 25 студентов

Мировые суды Псковской области взяли на стажировку 25 студентов, сообщили ПАИ в региональном комитете юстиции.

Фото: комитет юстиции Псковской области

Студенты Псковского кооперативного техникума, обучающиеся на направлении «право и судебное администрирование», посещают суды Пскова, Острова, Гдовского, Дновского и Псковского районов.

Молодые люди знакомятся с функциями работников аппарата мирового судьи, изучают порядок организации делопроизводства на судебном участке, присутствуют на судебных заседаниях, а также получают первичные профессиональные навыки, отметили в комитете.

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