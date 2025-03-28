Мировые суды Псковской области взяли на стажировку 25 студентов
Мировые суды Псковской области взяли на стажировку 25 студентов, сообщили ПАИ в региональном комитете юстиции.
Студенты Псковского кооперативного техникума, обучающиеся на направлении «право и судебное администрирование», посещают суды Пскова, Острова, Гдовского, Дновского и Псковского районов.
Молодые люди знакомятся с функциями работников аппарата мирового судьи, изучают порядок организации делопроизводства на судебном участке, присутствуют на судебных заседаниях, а также получают первичные профессиональные навыки, отметили в комитете.
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