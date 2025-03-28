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Происшествия

В Пскове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре

В Пскове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В Пскове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре. Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

28 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одной из квартир многоквартирного жилого дома в городе Пскове тела мужчины с признаками воздействия высоких температур.

По полученной информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Другие люди во время пожара не пострадали.

В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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