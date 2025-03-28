«Время вооружиться граблями»: в Пскове пройдёт месяц чистоты

17:50, 28 марта 2025, ПАИ

С 1 по 30 апреля в Пскове вновь пройдёт месяц чистоты, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Время вооружиться граблями и совместно преобразить Псков», – обратился Борис Елкин к псковичам.

Подробности о проведении субботников и вариантах участия можно уточнить в управлении городского хозяйства по телефону 29-15-22. «Для всех желающих принять участие мы предоставим всё необходимое: грабли, мешки и перчатки», – отметил глава города.

Во время осенних субботников 700 псковичей помогли привести в порядок 21 территорию. «Давайте и в этот раз объединим наши усилия ради чистоты города», – призвал Борис Елкин.