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Общество

«Время вооружиться граблями»: в Пскове пройдёт месяц чистоты

С 1 по 30 апреля в Пскове вновь пройдёт месяц чистоты, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Время вооружиться граблями и совместно преобразить Псков», – обратился Борис Елкин к псковичам.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

Подробности о проведении субботников и вариантах участия можно уточнить в управлении городского хозяйства по телефону 29-15-22. «Для всех желающих принять участие мы предоставим всё необходимое: грабли, мешки и перчатки», – отметил глава города.

Во время осенних субботников 700 псковичей помогли привести в порядок 21 территорию. «Давайте и в этот раз объединим наши усилия ради чистоты города», – призвал Борис Елкин.

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