Осуждённые учреждений УФСИН Псковской области присоединились к просветительской акции «Макаренковский диктант»
Осуждённые учреждений УФСИН на территории Псковской области присоединились к просветительской акции «Макаренковский диктант». Организаторами диктанта выступили сотрудники воспитательных служб совместно с педагогами вечерних школ, действующих в учреждениях УИС области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Мероприятие организовано с целью воспитания интереса к литературе и истории, сохранения памяти о выдающихся педагогах России и приурочено ко дню рождения Антона Макаренко – известного отечественного педагога, чьи методы воспитания и педагогические труды до сих пор остаются актуальными.
Диктант прошел в заочном формате и состоял из двух блоков заданий. Первый включал вопросы с выбором одного или нескольких правильных ответов, а второй требовал от участников развернутых письменных ответов.
«Проведение таких мероприятий способствует формированию общекультурной грамотности, мотивирует осужденных к изучению литературы и повышает интеллектуальный уровень», – отметил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Дмитрий Алексеев.
По итогам все участники получат персональные сертификаты, подтверждающие их участие в акции.
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Осуждённые учреждений УФСИН Псковской области присоединились к просветительской акции «Макаренковский диктант»