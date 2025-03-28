Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Осуждённые учреждений УФСИН Псковской области присоединились к просветительской акции «Макаренковский диктант»

Осуждённые учреждений УФСИН на территории Псковской области присоединились к просветительской акции «Макаренковский диктант». Организаторами диктанта выступили сотрудники воспитательных служб совместно с педагогами вечерних школ, действующих в учреждениях УИС области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Просветительская акция «Макаренковский диктант». Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Мероприятие организовано с целью воспитания интереса к литературе и истории, сохранения памяти о выдающихся педагогах России и приурочено ко дню рождения Антона Макаренко – известного отечественного педагога, чьи методы воспитания и педагогические труды до сих пор остаются актуальными.

Диктант прошел в заочном формате и состоял из двух блоков заданий. Первый включал вопросы с выбором одного или нескольких правильных ответов, а второй требовал от участников развернутых письменных ответов.

«Проведение таких мероприятий способствует формированию общекультурной грамотности, мотивирует осужденных к изучению литературы и повышает интеллектуальный уровень», – отметил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Дмитрий Алексеев.

По итогам все участники получат персональные сертификаты, подтверждающие их участие в акции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 марта 2025

Михаил Ведерников: Главная задача АСМО Псковской области – систематизация актуальных и распространённых вопросов
28 марта 2025

Вера Кондратьева избрана председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»
28 марта 2025

Мировые суды Псковской области взяли на стажировку 25 студентов
28 марта 2025

Историю мемориалов с Вечными огнями могут узнать жители Псковской области
28 марта 2025

В Печорах обсудили особенности и перспективы развития походного туризма
28 марта 2025

Осуждённые учреждений УФСИН Псковской области присоединились к просветительской акции «Макаренковский диктант»
28 марта 2025

Фестиваль педагогического творчества «Весеннее настроение» прошёл в Себежском районе
28 марта 2025

Стратегическая сессия «Турпространство молодёжи» проходит в Печорах

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...