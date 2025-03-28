Итоги работы 34-й сессии Псковской городской Думы подвёл Алексей Форш

18:40, 28 марта 2025, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Алексей Форш в беседе с корреспондентом ПАИ подвёл итоги 34-й сессии седьмого созыва, которая состоялась сегодня, 28 марта.

Депутаты рассмотрели 25 вопросов, касающихся жизнедеятельности и благоустройства города, уточнил он.

«В городе появятся два новых памятника: первый установят возле аэропорта, который носит имя святой равноапостольной княгини Ольги. Второй, святому благоверному князю Довмонту-Тимофею, установят на участке, расположенном между улицей Леона Поземского и Советской набережной и ограниченном домами № 38 и 44», – отметил Алексей Форш.

Также на сессии согласовали установку на доме № 23 на улице Шестака мемориальной доски Герою России, заместителю командира 177-го отдельного отряда спецназначения 2-й отдельной гвардейской бригады спецназа гвардии майору Павлу Горбоконенко, уточнил депутат.

Особое внимание уделили вопросам награждения жителей Пскова. Так, депутаты согласовали награждение руководителя заслуженного коллектива «Театр танца «Русские узоры» Ирины Казимир почётной грамотой Псковской городской Думы, а также награждение шести псковичей благодарственными письмами гордумы, подчеркнул Алексей Форш.

Кроме того, на сессии депутаты заслушали отчёт начальника УМВД России по городу Пскову Сергея Сурина о результатах деятельности городской полиции по итогам 2024 года. «Коллеги задали ему вопросы, которые интересуют граждан и важны для жизнедеятельности города. В общем отчёт был оценён положительно: поблагодарили Сергея Александровича за его работу и пожелали всего наилучшего», – заключил депутат.