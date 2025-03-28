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В Печорах обсудили особенности и перспективы развития походного туризма

В центре «Истоки» в Печорах проходит стратегическая сессия «ТурПространство Молодёжи». Здесь собрались представители молодёжных центров, региональных отделений «Движения первых», руководители региональных и студенческих турклубов Северо-Западного федерального округа, пишет районная газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Программа сессии обширна и разнообразна. В течение двух дней для участников запланированы встречи в рамках открытого диалога, лекции и работа в группах, которые позволят получить новые знания и обменяться опытом.

Сегодня на открытии сессии состоялся открытый диалог участников с врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрием Яковлевым, модератором проекта Анастасией Полынцевой (Красноярск) и представителями программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» Натальей Кошкиной и Алиной Коноваловой.

Результатом работы должна стать разработка комплексной стратегии создания и развития устойчивых и привлекательных туристских пространств на базе молодёжных центров в регионах.

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