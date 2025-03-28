Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов поздравил нового председателя Совета муниципальных образований

На отчётно-выборном собрании ассоциации «Совета муниципальных образований», которое состоялось 28 марта, новым председателем АСМО стала глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил Веру Кондратьеву и поблагодарил за проделанную работу предыдущего руководителя ассоциации, занимавшую пост с 2019 года, – Валентину Понизовскую, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Валентина Владимировна [Понизовская. – Прим. ред. ПАИ], вас хочу поблагодарить за серьёзную и ответственную работу на этом посту. В своё время мне тоже довелось возглавлять ассоциацию «Совет муниципальных образований». Хорошо представляю, что это такое. Коллеги, понятно, что у каждого муниципального образования есть какие-то свои особенности. В то же время всегда существуют общие системные процессы и проблемы, поиск решения которых зависит в том числе (я даже бы сказал, в первую очередь) от вас», – обратился Александр Котов к участникам отчётно-выборного собрания.

По его словам, АСМО – это инструмент, который, во-первых, помогает обозначить существующую проблему. Во-вторых, совместно осуществлять поиск решения задач при поддержке губернатора, правительства области, областного Собрания депутатов.

«Только работая в команде, объединяя усилия, мы с вами может достичь лучших результатов. Я призываю вас к работе в команде во главе с нашим губернатором. И всё у нас получится, и, может быть, даже кажущиеся нерешаемыми проблемы сообща нам будут по плечу», – добавил Александр Котов.

В ходе отчётного собрания ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская, которая занимала пост председателя с 2019 года, представила отчёт о работе правления за 2024 год. Также на мероприятии были выбраны заместители председателя и члены ревизионной комиссии и приняты внутренние документы.

В прошлом году ассоциация разработала и утвердила стратегию развития территориального общественного самоуправления (ТОС) в Псковской области. Особое внимание было уделено работе с кадрами: в течение года проводились обучающие мероприятия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих. Всего за 2024 год обучение по таким образовательным программам прошли 227 муниципальных служащих.

Вера Кондртаьева. Новый председатель АСМО

Ассоциация также активно работала над улучшением взаимодействия органов местного самоуправления с органами прокуратуры, над решением вопросов оплаты искусственного освещения на дорогах общего пользования регионального значения, над организацией работы в связи со сменой регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и другими актуальными для муниципалитетов проблемами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 марта 2025

Несколько тематических секций работало на Корнилиевских образовательных чтениях в Печорах
28 марта 2025

Комикс об уроженке вымершей гдовской деревни представила петербургская художница в Пскове
28 марта 2025

Школьники Псковской области приняли участие в морской олимпиаде
28 марта 2025

Церемония передачи символа «Эстафеты Победы – 2025» прошла в Невеле
28 марта 2025

Александр Котов поздравил нового председателя Совета муниципальных образований
28 марта 2025

Псковский губернатор назвал главную задачу Совета муниципальных образований
28 марта 2025

Вера Кондратьева избрана председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»
28 марта 2025

Мировые суды Псковской области взяли на стажировку 25 студентов
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...