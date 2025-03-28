Александр Котов поздравил нового председателя Совета муниципальных образований

20:59, 28 марта 2025, ПАИ

На отчётно-выборном собрании ассоциации «Совета муниципальных образований», которое состоялось 28 марта, новым председателем АСМО стала глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил Веру Кондратьеву и поблагодарил за проделанную работу предыдущего руководителя ассоциации, занимавшую пост с 2019 года, – Валентину Понизовскую, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

«Валентина Владимировна [Понизовская. – Прим. ред. ПАИ], вас хочу поблагодарить за серьёзную и ответственную работу на этом посту. В своё время мне тоже довелось возглавлять ассоциацию «Совет муниципальных образований». Хорошо представляю, что это такое. Коллеги, понятно, что у каждого муниципального образования есть какие-то свои особенности. В то же время всегда существуют общие системные процессы и проблемы, поиск решения которых зависит в том числе (я даже бы сказал, в первую очередь) от вас», – обратился Александр Котов к участникам отчётно-выборного собрания.

По его словам, АСМО – это инструмент, который, во-первых, помогает обозначить существующую проблему. Во-вторых, совместно осуществлять поиск решения задач при поддержке губернатора, правительства области, областного Собрания депутатов.

«Только работая в команде, объединяя усилия, мы с вами может достичь лучших результатов. Я призываю вас к работе в команде во главе с нашим губернатором. И всё у нас получится, и, может быть, даже кажущиеся нерешаемыми проблемы сообща нам будут по плечу», – добавил Александр Котов.

В ходе отчётного собрания ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская, которая занимала пост председателя с 2019 года, представила отчёт о работе правления за 2024 год. Также на мероприятии были выбраны заместители председателя и члены ревизионной комиссии и приняты внутренние документы.

В прошлом году ассоциация разработала и утвердила стратегию развития территориального общественного самоуправления (ТОС) в Псковской области. Особое внимание было уделено работе с кадрами: в течение года проводились обучающие мероприятия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих. Всего за 2024 год обучение по таким образовательным программам прошли 227 муниципальных служащих.

Ассоциация также активно работала над улучшением взаимодействия органов местного самоуправления с органами прокуратуры, над решением вопросов оплаты искусственного освещения на дорогах общего пользования регионального значения, над организацией работы в связи со сменой регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и другими актуальными для муниципалитетов проблемами.