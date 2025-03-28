Школьники Псковской области приняли участие в морской олимпиаде

21:47, 28 марта 2025, ПАИ

Единая отраслевая мультипредметная морская олимпиада проведена на базе Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Олимпиада организована Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова». Её площадки созданы во всех портовых городах России от Калининграда до Владивостока, а также в других городах нашей страны.

В олимпиаде принимают участие ученики 7–11-х классов образовательных учреждений и студенты 1–2-х курсов профессиональных образовательных организации РФ, а также ближнего и дальнего зарубежья (Казахстан, Армения, Грузия, Польша). Победители и призёры заключительного тура олимпиады имеют возможность получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

«Школьники Пскова и Псковской области уже не первый год являются активными участниками и финалистами морской олимпиады. На региональной площадке, развёрнутой в Центре ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области, они успешно прошли тестирование по предметам «судовождение на морских путях», «транспортная логистика перевозок пассажиров и грузов морским и речным транспортом».Стоит отметить, что среди будущих абитуриентов, решивших связать свою судьбу с морским делом, немалый процент составляют девушки. Они могут выучиться на сотрудников портовой индустрии, управленцев, логистов, экономистов для предприятий и организаций морского сектора», – отметили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что учебно-тренировочные сборы по пожарно-спасательному спорту прошли в Пскове.